Sarraf İhsan Gülderdi: “Politika faizi yüzde 40’ın altında açıklanırsa dövizdeki artış durdurulamayabilir”

Açıklanan kararda politika faizinin yüzde 37,5’e çıkarılacağını ön görüyoruz. Bu oran, dövizdeki yukarı yönlü hareketi biraz frenlese dahi artışı durduramayabilir. Eğer ki yüzde 40 civarında bir politika faizi açıklanır ise yıl sonuna kadar dövizde sakin bir seyir gözlenebilir” dedi.

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte hafta içerisindeki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgilerini paylaştı. Altın fiyatlarında hafta başı itibariyle pozitif bir hareket olduğunu söyleyen Sarraf Gülderdi, “Has altın bin 875 liradan, 22 ayar altın bin 800 liradan, çeyrek altınsa 3 bin 100 liradan işlem görmekte. 28 lira 80 kuruştan Dolar işlem görürken 31 lira 40 kuruştan da Euro işlem görmekte. Dolar, tarihi rekorunu geçen hafta kırmıştı, günlük olarak 50’şer 100’er puan koyarak artmaya devam ediyor. Euro da hakeza son haftalarda yukarı yöndeki hareketini devam ettiriyor, Dolar ve Euro için yıl sonu tahminlerimiz 30-32 bant aralığıydı, şu anda tahmini rakamlara yaklaşmış bulunmaktayız. Altının yıl sonundaki fiyatını 2 bin lira olarak tahmin etmiştik. Yükseliş eğer ki bu hızda devam ederse bin 950 bandına çıkacağını ön görüyoruz” diye konuştu.

Perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizi hakkında konuşan Sarraf Gülderdi, “Önceki açıklanan yüzde 35’lik faiz kararından sonra yıl sonunda politika faizinin yüzde 40’lara çıkacağını tahmin etmiştik. Açıklanan kararda politika faizinin yüzde 37,5’e çıkarılacağını ön görüyoruz. Bu oran, dövizdeki yukarı yönlü hareketi biraz frenlese dahi artışı durduramayabilir. Eğer ki yüzde 40 civarında bir politika faizi açıklanır ise yıl sonuna kadar dövizde sakin bir seyir gözlenebilir” ifadelerini kullandı.

Sarraf Gülderdi; ONS fiyatında ise dünya konjonktüründe gelişmeler ön planda olduğunu ve İsrail’in soykırımı devam ettiği sürece fiyatların da yukarı yönde hareket etmeye devam edeceğini belirtti.

GÜNCEL ALTIN VE KUR FİYATLARI:

DOLAR: 28,80 TL

EURO: 31,40 TL

ÇEYREK ALTIN: 3100 TL

22 AYAR ALTIN: 1800 TL

HAS ALTIN: 1875 TL.