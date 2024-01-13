Şehit, gazi dernekleri terörü kınadı

Kırşehir’de şehit ve gazi dernekleri; Pençe Kilit Harekatı’nda 9 askerin şehit olmasının ardından basın açıklaması yaparak terörü kınadı.

Anadolu Şehit Aileleri Derneği’nde bir araya gelen Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ortak basın açıklamasında devletin yanında olduklarını belirtti. Dernekler adına konuşan Yunus Erdoğdu, hain saldırı sonucu 9 askerin şehit düştüğünü söyledi. Erdoğdu açıklamasında, "Şehit haberlerinin gelmesiyle birlikte yüreklerimiz yandı ve çok acı duyduk. Şehit aileleri ve gaziler birlikte yaşam sürdürmesi nedeniyle acıyı çok iyi anlıyoruz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına savunma yaparken şehit olmak ve peygamber efendimize komşu olmak bizleri de bir nebze olsa da huzurlu kılıyor. Devletimiz, şehitlerimizin intikamlarını alacaktır" dedi.

Öte yandan, Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri de şehitler ve Gazze için Cacabey Meydanında Türk bayrağı açarak eylem yaptı. Platform üyeleri ile vatandaşlar, Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker ve Gazze’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.