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Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için mevlit okutuldu

İstanbul Ümraniye'de görevi başında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için ailesinin evinde mevlit okutuldu.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için mevlit okutuldu
Kayseri GündemEditör

İstanbul Ümraniye’de görevi başında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için ailesinin evinde mevlit okutuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü’nün koordinesinde düzenlenen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, bazı il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Şimşek, acılı aileye başsağlığı dileklerini ileterek, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’a Allah’tan rahmet diledi. Program boyunca dualar edildi. Katılımcılar Yılmaz ailesinin acısını paylaşıp başsağlığı dileklerini iletti.

İHA
Kayseri Gündem

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