Şehitler için mevlit okutuldu

Kırşehir'de iş insanı desteğiyle şehitler için mevlit okutuldu.

Şehitler için mevlit okutuldu
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de iş insanı desteğiyle şehitler için mevlit okutuldu.

Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği’nde Kırşehirli şehitler için mevlit programı düzenlendi. Programa AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ile birlikte sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Program öncesinde konuşan Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlerin ve ailelerinin desteklerinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Kılıçaslan açıklamasında; "Şehit ve gazilerin sayesinde üzerinde yaşadığımız bu topraklar yurt edinilmiştir. Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için kendi istikbalinden bir an olsun tereddüt etmeyerek vazgeçen, milleti ve bayrağı için vatanımızın topraklarını kanlarıyla şereflendirmiş olan aziz şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz" dedi.

Programda şehitler için dua edildikten sonra şehir protokolü, şehit aileleriyle sohbet etti.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç: 'Kazım Yücel doğruyu söylemiyor'
Başkan Büyükkılıç: 'Kazım Yücel doğruyu söylemiyor'
Kayak sezonu pastırmacılara yaradı
Kayak sezonu pastırmacılara yaradı
Kayserispor, yenilgiye aşina oldu
Kayserispor, yenilgiye aşina oldu
Konut yatırımcısının gözü dışarıda
Konut yatırımcısının gözü dışarıda
Talasgücü'nden defansa takviye
Talasgücü'nden defansa takviye
Ebu Ubeyde duyurdu: Mücahidlerimiz, 53 Siyonist askeri etkisiz hale getirdi
Ebu Ubeyde duyurdu: Mücahidlerimiz, 53 Siyonist askeri etkisiz hale getirdi