Şehitler için yürüyüp, terörü lanetlediler

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde şehit olan askerlerimiz için teröre tepki yürüyüşü düzenlendi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle Mehmetçik arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Mhp İlçe Başkanı Dursun Yıldırım, BBP İlçe Başkanı Faruk Şahbaz, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Turunç, bazı sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hükümet konağı önünden başlayan yürüyüşte vatandaşlar dev Türk Bayrağı açarak terörü lanetledi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş Şarkışla Garnizon Şehitliğinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle son buldu.