'Şehrimizin zenginlikleri saymakla bitmez'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve turistik açıdan zenginliklerine değinerek 'Kapuzbaşı Şelalelerimiz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan Koramaz Vadimiz, Aladağlar-Hacer Ormanlarımız, balon turizmi yapılan Soğanlı Vadimiz, kuş cenneti Sultan Sazlığımız, diğer taraftan tarihi değerlerimiz Kültepe Kaniş-Karumumuz, Kayseri Kalemiz, medrese ve müzelerimiz, Cumhuriyet Meydanımız, Kapalı Çarşımız sizleri bekliyor' dedi ve bütün turistleri davet etti.

'Şehrimizin zenginlikleri saymakla bitmez'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve turistik açıdan zenginliklerine değinerek, yerli ve yabancı turistleri Kayseri’ye davet etmek amacıyla açıklamalarda bulundu.

Erciyes başta olmak üzere Kayseri’nin birçok turistik noktasından bahseden Başkan Büyükkılıç, “Kapuzbaşı Şelalelerimiz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan Koramaz Vadimiz, Aladağlar-Hacer Ormanlarımız, balon turizmi yapılan Soğanlı Vadimiz, kuş cenneti Sultan Sazlığımız, diğer taraftan tarihi değerlerimiz Kültepe Kaniş-Karumumuz, Kayseri Kalemiz, medrese ve müzelerimiz, Cumhuriyet Meydanımız, Kapalı Çarşımız sizleri bekliyor. Kayserimizin zenginlikleri saymakla bitmez, gezmekle tükenmez” dedi.

Haber Merkezi

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