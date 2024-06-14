Şekerciler satışlardan memnun

Kayseri’de Kurban Bayramı öncesinde çikolatacılarda hareketlilik yaşanırken, satıcılar da taleplerden memnun olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar bayramın olmazsa olmazı şekerlemelerden almak için esnafta hareketlik oluşturdu. Satışların gramaj bazında düştüğünü ama vatandaşın lehine olacak şekilde satış yapmaya çalıştıklarını söyleyen Perakende Koordinatörü Halil Tekir, “Haliyle memleketimizin enflasyon sonuçları ortada. Bu durum çikolataları da bizim sektörümüzü de etkiledi. Olumlu ve olumsuz tepkiler var. Dışarıda artan fiyatlar ve mağazamızda bulundurduğumuz çikolata, şeker ve lokum gibi başlıca ürünlerin de fiyatları geçen seneye göre tabi ki artmış bulunmakta. Halkımızdan gelen talep biraz moral bozukluğuna sebep olsa da esnaf da bu durumda olmayı istemez. Çünkü satışlar gramaj bazında çok düştü ve bu da esnafın işine gelmiyor. Keşke böyle olmasa, biz elimizden gelen hassasiyeti gösterip, fiyatlarda minimum karla satış hedefliyoruz. Özellikle bayramlarda bu durumu lehimize değil de halkımızın işine gelecek tarafta minimum tutmaya gayret ediyoruz” dedi.

Tekir, Kurban Bayramı’nda önceliklerin kendilerine sonradan yansıdığını ve talepten memnun olduklarını söyleyerek, “Mağazamızda fiyat aralığımız ürün bazında 200 TL’den başlıyor bin 500 TL’ye kadar çikolata çeşitlerimiz bulunmakta. Aynı bağlamda lokum olarak da 90 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar lokum çeşitleri var. Çocuk şekeri dediğimiz cam şekerlerde ise fiyatlarımız 100 TL ile 250 TL arasında değişmekte. Örf ve adetlerimizde bayram şekeri, bayram çikolatası durumu her zaman talep gören bir tercih. Lakin Kurban Bayramı Ramazan Bayramı’na göre biraz daha maliyetli bir bayram olduğu için insanların önceliği sonrasında bize yansıyor. Bu da son 2-3 güne sıkışıyor. Biz şu anki talepten memnunuz” ifadelerini kullandı.