Selahattin Metin: 'Bünyan'a yapacağımız yatırımlarla istihdam sorununu çözeceğiz'

Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin, Bünyan’da yapacakları yatırımlarla istihdam sorununu çözeceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan’da en büyük problemin istihdam alanında olduğunu söyledi. İstihdam problemini çözerek, Bünyan’ın göç vermesini önlemeleri gerektiğini söyleyen Metin, “Bünyan’da köklü sıkıntıları tespitimiz oldu. Bunların üzerine gitmeye karar verdik. Bünyan’ın en büyük problemi istihdam problemi. Bünyan’dan Kayseri’ye ciddi anlamda göç oluyor. Bu istihdamı önlememiz lazım. Orada gençlerimize, çocuklarımıza iş alanı açmamız lazım. Ayrıca sosyal faaliyetler alanında Bünyan çok kısıtlı. Hayalimdeki Bünyan tamamen istihdamı çözülmüş, bir turizm merkezi haline gelmiş her tarafı ışıl, ışıl ve pırıl pırıl bir Bünyan. İnşallah Allah nasip ederse, 5 yıllık görevimizin sonunda böyle bir Bünyan’ı bırakacağımıza inanıyorum. Çok hazırlıklı bir şekilde geliyoruz. Allah izin verirse işçi arayan bir Bünyan oluşturacağız. Tamamının alt yapı çalışmalarını yapıyoruz ve hazırız” ifadelerini kullandı.

"Üst seviyede olan istihdam problemini çözeceğiz"

Bünyan’a yapacakları yatırımlarla istihdam sorununu çözeceklerini dile getiren Metin, “Bünyan’da ikamet eden bir vatandaşımız, Kayseri’de çalışıyorsa Bünyan’dan Kayseri’ye gidişi ve akşamda evine dönüşü yaklaşık olarak 3 buçuk saat sürüyor. Tabi böyle olunca insanlar Bünyan’dan buraya göç veriyorlar. Sağ olsunlar bu süreçte ulaşımla ilgili gerek Baki Ersoy Milletvekilimizin gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızın yardımlarıyla ulaşımda biraz rahatlama sağladık. Aynı zamanda da Bünyan’da istihdam problemi üst seviyede. Biz Bünyan’a yapacağımız yatırımlarla istihdam sorununu çözeceğiz. Aynı zamanda Bünyan’da çok güzel doğal güzellikler var. O Kayabaşı Bölgesi’ni tamamen turizme açacağız. Bünyan Allah izin verirse birkaç yıl içerisinde turizmin merkezi olacak. Turizm cenneti olacak” şeklinde konuştu.