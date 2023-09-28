Semt Pazarında Çilekten Acı Veda: 75 TL

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar sezon sonu sebze meyveleriyle renklenirken, kışlık ürünlerde pazarda yerini aldı. Bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik.

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları: Sarımsak 40 lira ile 50 lira arası, soğan 10 lira ile 12,5 lira arası, patates 12,5 lira ile 17,5 lira arası, domates 7,5 lira ile 15 lira arası, salatalık 7,5 lira ile 7,5 lira arası, limon 10 lira ile 20 lira arası, üzüm 25 lira ile 30 lira arası, biber 20 lira ile 30 lira arası, yeşil fasulye 25 lira ile 30 lira arası, patlıcan 10 lira ile 15 lira arası, kabak 15 lira ile 20 arası, muz 33 lira ile 35 lira arası, şeftali 25 lira ile 40 lira arası, bamya 80 lira ile 100 lira arası, mandalina 10 lira ile 20 lira arası, incir 40 lira ile 60 lira arası, çilek 70 lira ile 75 lira arası ve marul ise 15 lira ila 20 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Tezgahlarda maydanoz ve dereotu 10 liradan, ıspanak ve pırasa ise 20 liradan satışa sunuluyor.