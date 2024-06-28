Semt Pazarında domates 15 liraya düştü

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Yaz ürünleri de tezgahlarda yerini alırken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Fiyatlat ise şu şekilde; Üzümün kilosu 35 lira ile 65 lira arası, eriğin kilosu 20 lira ile 35 lira arası, muzun kilosu 40 lira ile 49.9 lira arası, kirazın kilosu 40 lira ile 65 lira arası, şeftalinin kilosu 35 lira ile 65 lira arası, çileğin kilosu 80 lira ile 85 lira arası, kayısının kilosu 35 lira ile 40 lira arası, salatalığın kilosu 30 lira ile 50 lira arası, limonun kilosu 50 lira ile 70 lira arası, patlıcanın kilosu 15 lira ile 20 lira arası, biberin kilosu 25 lira ile 35 lira arası, bamyanın kilosu 35 lira ile 150 lira arası, Soğanın kilosu 10 lira ile 17,5 lira arası, patatesin kilosu 12,5 lira ile 17, 5 liradan, karpuzun kilosu 14 lira ile 20 lira arası, mantarın kilosu 50 lira ile 80 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Sarımsağın kilosu 100 liradan, domatesin kilosu 15 liradan, çeri domatesin kilosu 25 liradan, kabağın kilosu 30 liradan, yeşil fasulyenin kilosu 50 liradan, armudun kilosu 50 liradan, mısırın kilosu 10 liradan, karpuzun kilosu 15 liradan, elmanın kilosu 20 liradan, maydanoz 10 liradan, marul 25 liradan satışa sunuluyor.