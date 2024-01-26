Seyir halindeki TIR, otobüse arkadan çarptı

Kayseri-Kahramanmaraş yolu Göksun istikametinde bir TIR yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı

Seyir halindeki TIR, otobüse arkadan çarptı

Kayseri-Kahramanmaraş yolu Göksun istikametinde seyir halinde giden bir TIR yoğun kar yağışı sebebiyle frenleri tutmayarak yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken kazayı gören vatandaşlar polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın olmadığı bildirilirken kazanın gerçekleştiği şeritte trafik kısa süreliğine aksadı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç: 'Kazım Yücel doğruyu söylemiyor'
Başkan Büyükkılıç: 'Kazım Yücel doğruyu söylemiyor'
Kayak sezonu pastırmacılara yaradı
Kayak sezonu pastırmacılara yaradı
Kayserispor, yenilgiye aşina oldu
Kayserispor, yenilgiye aşina oldu
Konut yatırımcısının gözü dışarıda
Konut yatırımcısının gözü dışarıda
Talasgücü'nden defansa takviye
Talasgücü'nden defansa takviye
Ebu Ubeyde duyurdu: Mücahidlerimiz, 53 Siyonist askeri etkisiz hale getirdi
Ebu Ubeyde duyurdu: Mücahidlerimiz, 53 Siyonist askeri etkisiz hale getirdi