Seyir halindeki TIR, otobüse arkadan çarptı
Kayseri-Kahramanmaraş yolu Göksun istikametinde bir TIR yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı
Kayseri-Kahramanmaraş yolu Göksun istikametinde seyir halinde giden bir TIR yoğun kar yağışı sebebiyle frenleri tutmayarak yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken kazayı gören vatandaşlar polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın olmadığı bildirilirken kazanın gerçekleştiği şeritte trafik kısa süreliğine aksadı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.