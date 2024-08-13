Şiir Yarışması'nın 7.'si için kayıtlar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen ve bu yıl da edebiyatseverlerden yoğun ilgi gören şiir yarışmasının 7’ncisi için kayıtlar sürüyor. Büyükşehir, 7’nci Şiir Yarışması’nda toplam 27 bin TL ödül dağıtacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleneksel şiir yarışmasının 7’ncisini düzenliyor. Edebiyatseverlerin her yıl heyecanla beklediği Büyükşehir’in geleneksel şiir yarışmasında bu yıl 7’ncisi için başlatılan kayıtlar yoğun ilgi altın sürüyor. Şairleri teşvik eden ve destekleyen şiir yarışmasında konu serbest, son katılım tarihi ise 16 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, şiir sevdalılarını teşvik etmek amacıyla seçkin jüri üyeleri tarafından şiirlerin titizlikle değerlendirileceği 7’nci Şiir Yarışması’nda dereceye giren katılımcılara ödül takdim edilecek. Yarışmada 1’incilik derecesini elde eden şiir sahibine 8 bin TL, 2’ncilik derecesini elde eden şaire 7 bin TL, 3’üncülük derecesini alacak şiire ise 6 bin TL ödül takdim edilecek. Öte yandan yarışmada 2 bin TL’lik 3 adet mansiyon ödülü de sahiplerini bulacak.

Edebiyata gönül veren her vatandaşın ücretsiz katılım sağlayabileceği yarışmaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler ‘kayseri.bel.tr’ internet adresini ziyaret edebilecek veya 0 352 207 16 37 nolu telefondan yetkililere ulaşabilecek.