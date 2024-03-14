Silahla kendini vuran engelli şahıs ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, evde bulunan tabancayla oynarken kendisini vuran zihinsel engelli şahıs ağır yaralandı.

Silahla kendini vuran engelli şahıs ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, evde bulunan tabancayla oynarken kendisini vuran zihinsel engelli şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 8. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre evde bulunan tabanca ile oynayan A.C.A., silahın ateş alması ile birlikte vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.C.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahla kendini vuran engelli şahıs ağır yaralandı
Silahla kendini vuran engelli şahıs ağır yaralandı
Silahla kendini vuran engelli şahıs ağır yaralandı
Silahla kendini vuran engelli şahıs ağır yaralandı
Silahla kendini vuran engelli şahıs ağır yaralandı
Silahla kendini vuran engelli şahıs ağır yaralandı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Şehit İlker Duran son yolculuğuna uğurlandı
Şehit İlker Duran son yolculuğuna uğurlandı
Hüda Par adaylarından gazetemize ziyaret
Hüda Par adaylarından gazetemize ziyaret
Şair Halit Belgeli'nin 50. Sanat Yılı Programı
Şair Halit Belgeli'nin 50. Sanat Yılı Programı
Kayseri'de 6 suçtan aranan zehir taciri yakalandı
Kayseri'de 6 suçtan aranan zehir taciri yakalandı
Bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Tıp Bayramı'nda 1 milyon dolarlık müjde
Tıp Bayramı'nda 1 milyon dolarlık müjde