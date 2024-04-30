Sisleme Uçakları yine Kayseri Semalarında

Hiçbir resmi kurumun bilgisi dahilinde olmayan ve kendileriyle ilgili hiçbir kurumdan bir bilgi alamadığımız bu sisleme uçaklarının, hangi havaalanından kalkış yaptıklarını ve nerelerde hangi maksatla sisleme yaptıkları henüz güzemini korumaya devam ediyor.

Gökyüzünde demir leylek uçsa kayıtlarımızda görünmek zorunda diyen Devlet Hava Yolları İşletmesi yetkilileri bile yaklaşık 6000 metre mesafeden Kayseri semalarında defalarca sorti yapıp değişik akrobatik sisleme yapan uçakların kayıtlarında görünmediğini ifade ediyor.

Bu uçaklarla ilgili, android uçuş uygulamalarında da da gerhangi bir bilgi bulunmuyor.