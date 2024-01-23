Sivas'ta 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar yağışı ve tipi 33 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Sivas’ta kar yağışı ve tipi 33 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Sivas’ın kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; yoğun yağan kar ve tipi nedeniyle Sivas il genelinde 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.