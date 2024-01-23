Sivas'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Sivas'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas’ın Şarkışla ilçesi Şarkışla-Pınarbaşı karayolu Altınyayla Kavşağı’nda tek taraflı olarak meydana geldi. Tokat’tan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine otomobil almaya gittikleri öğrenilen Tugay Arslan idaresinde ki 60 HA 606 plakalı Toyota marka otomobil Altınyayla Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda sürücü Tugay Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunanlardan M.Ö. ise (27) yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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