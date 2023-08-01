Sivas'tan 274 marka başvurusu
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) bu yılın ilk yarısında illere göre marka başvuru sayılarını paylaştı.
- 01.08.2023 17:44
- Güncelleme: 01.08.2023 17:44
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) bu yılın ilk yarısında illere göre marka başvuru sayılarını paylaştı.
Verilere göre Sivas’tan bu yılın 6 ayında 274 marka başvurusu yapıldı.
Sivas’tan Ocak’ta 41, Şubat’ta 36, Mart’ta 49, Nisan’da 53, Mayıs’ta 41, Haziran’da ise 54 marka başvurusu yapıldı.
İHA
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