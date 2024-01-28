Sivasspor'dan galibiyet pozu
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek ligdeki 7. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek ligdeki 7. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ı konuk etti. Rey Manaj’ın attığı golle maçı 1-0 kazanan Yiğidolar, bu sezonki 7. galibiyetini aldı.
MKE Ankaragücü maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Beşiktaş karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken, ’Beğeni yağmuru gelir mi?’ notu eklendi.