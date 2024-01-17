Sivasspor'dan kombinelere yüzde 50 indirim

Sivasspor'da yönetim kurulunun aldığı kararla kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı. İndirimli kombineler bugün itibariyle satışa sunuldu.

Sivasspor'dan kombinelere yüzde 50 indirim
Kayseri GündemEditör

Sivasspor’da yönetim kurulunun aldığı kararla kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı. İndirimli kombineler bugün itibariyle satışa sunuldu.

Sivasspor yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda kombine ücretlerinde indirime gidildi. Sezon başında belirlenen fiyat üzerinden kombinelerde yüzde 50 indirim yapıldı.

Yeni kombine fiyatları şu şekilde:

VIP ALT A-B-F-G: 1.310 TL

MARATON ALT C-D-E: 872,50 TL

MARATON ÜST C-D-E: 872,50 TL

MARATON ALT A-B-F-G: 655 TL

MARATON ÜST A-B-F-G: 655 TL

GÜNEY ALT: 437,50 TL

GÜNEY ÜST: 437,50 TL

BAYAN VIP ÜST B: 437,50 TL

İHA
Kayseri Gündem

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