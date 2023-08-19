Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor bu sabah yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
- 19.08.2023 12:03
- Güncelleme: 19.08.2023 12:03
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Trendyol Süper Lig’in 2. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor bu sabah yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 oyun oynayan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar bugün öğleden sonra Gaziantep’e gidecek.
Gaziantep FK ile Sivasspor yarın saat 21.45’te Kalyon Stadı’nda karşılaşacak.
İHA
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