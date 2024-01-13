Sivasspor kafilesi Samsun'a gitti
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor kafilesi, Samsun'a gitti.
- 13.01.2024 15:03
- Güncelleme: 13.01.2024 15:03
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Trendyol Süper Lig’de Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor kafilesi, Samsun’a gitti.
Trendyol Süper Lig’in 20. hafta maçında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Sivasspor, Sivas’tan ayrılarak Samsun’a hareket etti. Samsunspor ile Sivasspor yarın saat 16.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaşacak.
İHA
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