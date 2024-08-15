Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde yardımcı hocalar nezaretinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan oyun oynayan Yiğidolar taktik çalışmalarla günü tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kayserispor ile Sivasspor 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşılaşacak.

İHA
Kayseri Gündem

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