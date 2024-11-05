Şok uygulamalar, suçluların kabusu oluyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda çeşitli suç unsurları ele geçirilirken 8 aranan şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince uygulamalar yapıldı. Toplam 35 ekip ve 70 personelle yapılan 22 şok uygulamada, 5 bin 907 şahıs ve 2 bin 191 oto sorgusu yapıldı, 140 park/bahçe ve 81 ticari taksi kontrol edildi. Çalışmalarda; 8 aranan şahıs yakalandı, 4 şahıs hakkında toplam 22,82 gram narkotik madde ve 3 adet narkotik hap bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 9 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Öte yandan ekiplerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 15 adet fişek, 2 adet yakalama/hacizli oto ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.