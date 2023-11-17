Söndürülmeyen mangal evi küle çevirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde söndürülmeyen mangaldan çıkan yangın, müstakil evi küle döndürdü.

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  • 17.11.2023 23:13
  • Güncelleme: 18.11.2023 04:10
Söndürülmeyen mangal evi küle çevirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde söndürülmeyen mangaldan çıkan yangın, müstakil evi küle döndürdü.

Yenidoğan Mahallesi Adıyaman Sokak üzerinde bulunan müstakil evde iddiaya göre, söndürülmeyen mangaldan dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler evi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de büyük çapta maddi zararın oluştuğu evde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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