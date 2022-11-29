Sözlüsünün eski sevgilisini yağmalayan şahsa hapis cezası

Kayseri’de sözlüsünün eski sevgilisini yağmaladığı iddiasıyla yargılanan şahsa mahkeme tarafından 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya müşteki S.K. katılmazken, tutuklu sanık B.B.Ç. ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede söz alan tutuklu sanık B.B.Ç, “S.K’nın ifadeleri tutarsız. Bir ifadesinde “Yumruk vurdu” diyor, bir ifadesinde de “bıçakla vurdu” diyor. Bana dayak attıkları videoyu da mahkemenize göndereceğim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık B.B.Ç. hakkında yağma suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.