SP Kayseri Milletvekili Arıkan, ' Türkiye fakir bir ülke haline geldi'

Saadet - Gelecek TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye’nin yoksullaştığını ifade eden Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, “Türkiye sürprizler ülkesi Sayın Erdoğan ve külliye ekibi her gece acaba millete yarın acaba ne sürprizler yaşatsak diye büyük gayret gösteriyorlar. Bir sabah uyanıyoruz meclis kürsüsü davet mekanı haline gelmiş, bir sabah uyanıyoruz kayyumlar atanmış yönetilmiyoruz savruluyoruz. Kayyum meselesi maalesef ki yıllardır devam eden yerleşik bir uygulama haline geldi. En son seçenek olarak uygulanması gereken bir yöntem iktidar eliyle adeta bir sopa haline döndürüldü. İflas etmiş durumdayız çünkü ülkede adil bölüşüm yok, adalet yok, emeğin karşılığı yok, üretime saygı yok, toprağa hürmet yok, yoksulun hakkını gözeten bir politika yok. Faiz lobilerini beslemekle ancak böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Mevcut tarım politikalarıyla devam edecek olursak zaten açlık sınırı altında yaşayan vatandaşlarımız artık gerçekten yiyecek bir şey bulamayacaklar çünkü Türkiye hem artık fakir hem de üretmeyen bir Türkiye haline geldi” şeklinde konuştu.