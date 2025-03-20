SP'li Altun, 'İşçi haklarını savunanların sesi kısılsa da bu mücadele devam edecek'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Hizmet-İş Sendikası önceki dönem Şube Başkanı Serhat Çelik’in, olağanüstü genel kurulda adaylık başvurusunun kabul edilmemesine tepki göstererek, "Daha önce işçilerin hakkını savunduğu için, işçilerin yanında yer aldığı için istifaya zorlanan Hizmet-İş Sendikası önceki dönem Şube Başkanı Sayın Serhat Çelik’in, olağanüstü genel kurulda çeşitli ayak oyunlarıyla adaylık başvurusunun kabul edilmediğini üzülerek öğrendim. Bu tür girişimler, sendikal demokrasinin ve işçi haklarının ne denli baskı altına alındığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Eski Türkiye’de hukuksuzluk ya da haksızlık çok ayıplandığı için aleni yapılamazdı. Günümüzde ise haksızlık ve hukuksuzlukların adreslerine baktığımızda, en çok hakkı ve adaleti dillendiren kesimlerin bunlara imza attığını görmekteyiz. Bu durum, adalet anlayışımızın geldiği noktayı çok net şekilde gözler önüne sermektedir. Adalet, bir toplumun en önemli taşıyıcı sütunudur. Adaletin olmadığı bir yerde güven, huzur ve toplumsal barış mümkün değildir. Haksızlık ve hukuksuzluk ne kadar göz göre göre yapılsa da adalet er ya da geç tecelli edecektir. İşçi haklarını savunduğu için bedel ödetilenlerin, demokrasinin gereğini yerine getirmek isteyenlerin sesi kısılmaya çalışılsa da bu mücadele devam edecek. Bizler, hakkın, hukukun ve adaletin yanında olmaktan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.