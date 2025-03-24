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  • SP Talas İlçe Başkanı Karagöz: 'Gazze için somut adım atılmalı'

SP Talas İlçe Başkanı Karagöz: 'Gazze için somut adım atılmalı'

Saadet Partisi Talas İlçe Başkanı Ahmet Karagöz, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek, İslam dünyasının sessizliğini eleştirdi. Karagöz, 'Sadece kınamakla bu zulmün önüne geçemeyiz' diyerek, İsrail'e karşı ekonomik, diplomatik ve siyasi alanda somut ve caydırıcı adımlar atılmasının önemini vurguladı. Türkiye'nin, Filistin'e destek konusundaki tutumunu daha kararlı bir hale getirmesi gerektiğini ifade etti.

SP Talas İlçe Başkanı Karagöz: 'Gazze için somut adım atılmalı'

Ayrıca, insani yardım koridorlarının açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetinin bölgeye gönderilmesi ve uluslararası hukuk yollarının etkin bir şekilde işletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Karagöz, açıklamasının sonunda Türkiye’nin hem iç politikada adaleti hem de dış politikada vicdanı önceleyen bir diplomasi anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirterek, “İçeride halkına adil davranmayan bir iktidarın, dışarıda zalime karşı durması mümkün değildir. Bu millet daha fazla gerilim değil, huzur ve adalet istiyor” dedi. Hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edildiği, halkın iradesinin tam anlamıyla yansıdığı bir Türkiye dileğinde bulundu.

Haber Merkezi

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