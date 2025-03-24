SP Talas İlçe Başkanı Karagöz: 'Gazze için somut adım atılmalı'

Ayrıca, insani yardım koridorlarının açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetinin bölgeye gönderilmesi ve uluslararası hukuk yollarının etkin bir şekilde işletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Karagöz, açıklamasının sonunda Türkiye’nin hem iç politikada adaleti hem de dış politikada vicdanı önceleyen bir diplomasi anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirterek, “İçeride halkına adil davranmayan bir iktidarın, dışarıda zalime karşı durması mümkün değildir. Bu millet daha fazla gerilim değil, huzur ve adalet istiyor” dedi. Hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edildiği, halkın iradesinin tam anlamıyla yansıdığı bir Türkiye dileğinde bulundu.