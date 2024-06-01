  • Haberler
  • Spor
  • Spor A.Ş. ile kadınlar sabah sporunda bir araya geliyor

Spor A.Ş. ile kadınlar sabah sporunda bir araya geliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sporda lokomotif kuruluşu Spor A.Ş. kadınları 3 Haziran Pazartesi Günü sabah sporunda buluşturuyor.

Spor A.Ş. ile kadınlar sabah sporunda bir araya geliyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sporda lokomotif kuruluşu Spor A.Ş.; kadınları 3 Haziran Pazartesi Günü sabah sporunda buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yaz ayının kendisini göstermesiyle Kayserililere sporu sevdiren etkinliklerini aralıksız sürdürürken, bu çerçevede ‘Sabah Sporlarında Buluşalım’ etkinliği düzenlenecek. Buna göre Spor A.Ş. tarafından ‘Haydi Kayseri! Sabah Sporlarında Buluşalım’ sloganıyla her yıl olduğu gibi bu yaz ayında da şehrin farklı noktalarında belirlenen açık alanlarda sabah sporu yapılacak. Kayserililer, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi ve cumartesi günleri her sabah saat 07.15-08.15 saatleri arasında sabah sporlarında güne zinde başlayacak. Ücretsiz katılımın olacağı sabah sporu yapılacak parklar şu şekilde belirlendi;

Kadir Has Kültür Parkı, Alparslan Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, İnönü 2 Parkı, Florya Parkı, Mustafa Cemiloğlu Parkı, Gül Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Belsin İsa Yusuf Alptekin Büyük Park.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Aşırı yağıştan çadırları zarar gören tarım işçileri otele yerleştirildi
Aşırı yağıştan çadırları zarar gören tarım işçileri otele yerleştirildi
Rektör Prof. Dr. Altun, Kayseri Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi
Rektör Prof. Dr. Altun, Kayseri Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi
Rektör Karamustafa, öğrencilerin Filistin'le Dayanışma Platformu'nu ziyaret etti
Rektör Karamustafa, öğrencilerin Filistin'le Dayanışma Platformu'nu ziyaret etti
Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 yaralı
Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 yaralı
MHP'den Pınarbaşı'nda çalınan şarkı polemiğine cevap
MHP'den Pınarbaşı'nda çalınan şarkı polemiğine cevap
Alman genç Eglseder Kayseri'de Müslüman oldu
Alman genç Eglseder Kayseri'de Müslüman oldu