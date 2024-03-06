Sporcunun dostu başkandan amatör spor kulüplerine destek sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın amatör spor kulüplerine desteği devam ediyor. Bu çerçevede Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi tarafından Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni gerçekleşecek.

Türkiye’ye örnek olan ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ hizmetlerinin yanı sıra gençler başta olmak üzere Kayserililerin gönlüne dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda sporun ve sporcuların yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Amatör sporcularımıza, kulüplerimize yılda iki defa olmak üzere spor malzemesi desteğinde bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

Amatör spor kulüplerine desteklerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Dağıtılacak olan spor malzemeleri içerisinde voleybol topu, basketbol topu, futbol topu, tekmelik, kaleci eldiveni, idman çorabı, top çantası, boks eldiveni ve 100 takım alt-üst forma olmak üzere 9 bin 95 parça malzeme dağıtacağız” diye konuştu.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni, Başkan Büyükkılıç’ın katılımlarıyla 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 17.00’de Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.