Stephane Bahoken ilk golünü attı

Kayserispor'un Kamerunlu forveti Stephane Bahoken bu sezon ilk golünü attı.

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  • 04.11.2023 08:56
  • Güncelleme: 04.11.2023 09:20
Stephane Bahoken ilk golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un Kamerunlu forveti Stephane Bahoken bu sezon ilk golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda Iğdır Futbol Kulübü’nü konuk eden Kayserispor sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Aldığı galibiyet ile adını 4. tura yazdıran sarı kırmızılı takımda sahaya ilk on birde çıkan ve 120. dakikada sahada kalan Stephane Bahoken 1 gol kaydetti.

Iğdır FK maçının 108. dakikasında ayak ile golünü atan Stephane Bahoken, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Şansızlığını kıran golcü oyuncu Bahoken, Pazartesi günü ligde oynanacak olan Alanyaspor maçında forma bekliyor.

İHA

Kayseri Gündem
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