Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi, 6 dönemdir Cumhuriyet Mahallesi muhtarlık görevini yapan Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri GündemEditör

Hayatını kaybeden eski Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı.

eski Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi 73 yaşındaki Suat Kösehaliloğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Suat Kösehaliloğlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hulusi Akar Cami’de kılınan cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri’de 6 dönemdir muhtarlık yapan önceki dönem Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Suat Kösehaliloğlu’nun cenazesine çok sayıda insan katıldı.

Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı
Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı
Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı
Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gurbetçi iş kadını Yeşim Akpınar'dan Kayserispor'a vefa borcu
Gurbetçi iş kadını Yeşim Akpınar'dan Kayserispor'a vefa borcu
Türk Astronot Atasever'in uzay yolculuğu canlı yayında Kayserililer ile buluştu
Türk Astronot Atasever'in uzay yolculuğu canlı yayında Kayserililer ile buluştu
Kocasinan, gıda kurtarma akredite hizmetinde de İLK ve TEK
Kocasinan, gıda kurtarma akredite hizmetinde de İLK ve TEK
Talas'ta Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Semineri
Talas'ta Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Semineri
Kültepe Kaya Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
Kültepe Kaya Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
otomobil Tavlusun uçurumunda askıda kaldı
otomobil Tavlusun uçurumunda askıda kaldı