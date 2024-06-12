Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden eski Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi, 6 dönemdir Cumhuriyet Mahallesi muhtarlık görevini yapan Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden eski Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Suat Kösehaliloğlu son yolculuğuna uğurlandı.
eski Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi 73 yaşındaki Suat Kösehaliloğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Suat Kösehaliloğlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Hulusi Akar Cami’de kılınan cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kayseri’de 6 dönemdir muhtarlık yapan önceki dönem Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Suat Kösehaliloğlu’nun cenazesine çok sayıda insan katıldı.