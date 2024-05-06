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Sünger üreten işletmede çıkan yangın söndürüldü

Demirciler Sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çabası doğrultusunda söndürüldü. 

Sünger üreten işletmede çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde bulunan Demirciler Sitesindeki sabah saatlerinde sünger üreten küçük iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar oluşurken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. 

Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlatırken yangının çıkış sebebi ise itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrası belli olacak.

1ha

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