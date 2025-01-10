Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde çıktı
Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçtan 45,72 gram uyuşturucu yakaladı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan şok uygulamalarda; Durumundan şüphelenilerek kontrol edilen araç içerisinde yapılan aramalarda; 45,72 gram narkotik madde ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ö. (26) gözaltına alınarak hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.