Süt dolu kovaya düşen bebek boğuldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde içi süt dolu kovaya düşen 14 aylık bebek boğuldu.

Süt dolu kovaya düşen bebek boğuldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde içi süt dolu kovaya düşen 14 aylık bebek boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, 14 aylık L.B.; iddiaya göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eden ailesi tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; solunumu duran L.B.’yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, L.B.’nin ise yaşam mücadelesinin sürdüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Süt dolu kovaya düşen bebek boğuldu
İHA
Kayseri Gündem

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