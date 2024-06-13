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Süt dolu kovaya düşen bebek yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Süt dolu kovaya düşen bebek yaşam mücadelesini kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, 14 aylık L.B.; iddiaya göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eden ailesi tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; solunumu duran L.B.’yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı.

L.B., tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Süt dolu kovaya düşen bebek yaşam mücadelesini kaybetti
İHA
Kayseri Gündem

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