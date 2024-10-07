  • Haberler
  • Gündem
  • Talas Belediyesi'nde masaj salonları İçin yeni karar 

Talas Belediyesi'nde masaj salonları İçin yeni karar 

Konut altlarında açılmak istenen SPA merkezlerinin kat maliklerinden oy çokluğu ile muvafakat almasını zorunlu kılınması konusu Talas Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısında, oylamaya sunuldu. Toplantıda, gürültü, genel ahlak kurallarına uyumsuzluk ve asayiş sorunları masaya yatırıldı.

Talas Belediyesi'nde masaj salonları İçin yeni karar 

Talas Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısında, ilçede konut altlarında açılmak istenen SPA merkezleri (masaj salonları) ile ilgili madde önerildi. Toplantıda, özellikle mevcut kat malikleri tarafından dile getirilen rahatsızlıkların artırdığı gürültü, genel ahlak kurallarına uyumsuzluk, kapanış saatlerine riayet edilmemesi ve asayiş olayları gibi sorunlar masaya yatırıldı.Kat maliklerinin huzur ve sağlığını koruma amacıyla, SPA merkezlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmeden önce, kat maliklerinin oy çokluğu ile onayının alınmasının gerekliliği vurgulandı. 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine dayanarak, işyeri açma ruhsatlarının düzenlenmesi sırasında bu kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır'
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yalçın: “Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır”
Bu hafta Kayseri'de iki fuar birden açılıyor
Bu hafta Kayseri'de iki fuar birden açılıyor
Bebeğin ilk dopingi: Anne sütü
Bebeğin ilk dopingi: Anne sütü
Dini istismar eden terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
Dini istismar eden terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
Başkan Hüsrevoğlu: '20'den fazla yazarımızla, Yazarlar Biriliği olarak Kitap Fuarındayız'
Başkan Hüsrevoğlu: '20'den fazla yazarımızla, Yazarlar Biriliği olarak Kitap Fuarındayız'
Yamaç paraşütçülerinden Filistin'e destek mesajı
Yamaç paraşütçülerinden Filistin'e destek mesajı