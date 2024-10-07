Talas Belediyesi'nde masaj salonları İçin yeni karar 

Talas Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısında, ilçede konut altlarında açılmak istenen SPA merkezleri (masaj salonları) ile ilgili madde önerildi. Toplantıda, özellikle mevcut kat malikleri tarafından dile getirilen rahatsızlıkların artırdığı gürültü, genel ahlak kurallarına uyumsuzluk, kapanış saatlerine riayet edilmemesi ve asayiş olayları gibi sorunlar masaya yatırıldı.Kat maliklerinin huzur ve sağlığını koruma amacıyla, SPA merkezlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmeden önce, kat maliklerinin oy çokluğu ile onayının alınmasının gerekliliği vurgulandı. 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine dayanarak, işyeri açma ruhsatlarının düzenlenmesi sırasında bu kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.