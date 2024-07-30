Talas Belediyesi'nden yeni yatırım fırsatları

Talas Belediyesi; kaçırılmayacak yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Düzenlenecek ihalelerle Başakpınar’da 8 parça 4 katlı konut arsası, Endürlük’te 1 ticaret parseli, Reşadiye’de 4 villa parseli ile Harman Mahallesi’ndeki 4 dairenin satışı yapılacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

Satışa çıkartılan toplam 17 parça taşınmazdan ilk olarak mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Başakpınar Mahallesi’nde bulunan çeşitli büyüklüklerdeki 8 konut parselinin satışı gerçekleştirilecek. Kapalı teklif yoluyla yapılacak ihalelerde Malatya yolu üzerinde bulunan arsalar alıcısını bulacak. Aynı gün ayrıca Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4 adet villa parseli kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkacak. İhaleler çerçevesinde ayrıca Endürlük Mahallesindeki 1 adet ticaret arsasının da satışı yapılacak. Belediye Meclis Salonu’nda 07 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00’ten itibaren gerçekleştirilecek ihalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.