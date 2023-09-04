Talas dönüşüyor, binalar güçleniyor

Talas Belediyesinin ilçedeki yapı stoğunu yenileyerek daha güvenli ve modern yerleşim alanları inşa etmek hedefiyle başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde 41 noktada devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına Mevlana Mahallesinde bulunan Menekşe Sitesi de eklendi.

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  • 04.09.2023 12:31
  • Güncelleme: 04.09.2023 16:19
Talas dönüşüyor, binalar güçleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesinin ilçedeki yapı stoğunu yenileyerek daha güvenli ve modern yerleşim alanları inşa etmek hedefiyle başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde 41 noktada devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına Mevlana Mahallesinde bulunan Menekşe Sitesi de eklendi.

Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan ve toplam 10 bloktan oluşan Menekşe Sitesi’nin yıkımına başlandı.

“Depreme dirençli bir Talas için”

Konuya dair kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremden önce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını hatırlatarak ilçede şu anda 41 farklı noktada kentsel dönüşümün devam ettiğini belirtti.

Başkan Yalçın, riskli yapıların ortadan kaldırılarak çağdaş mimari anlayış içerisinde depreme dirençli yerleşim alanları oluşturmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü sözlerine ekledi.

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İHA

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