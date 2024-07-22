Talas Harman'da 62 Evler Sitesi dönüşüyor

Talas Belediyesinin ilçedeki yapı stokunu yenileyerek daha güvenli ve modern yaşam alanları inşa etmek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Talas Harman Mahallesi’nde 6 bin 524 metrekare alanda 11 bloktan oluşan 66 dairenin yıkımı gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehirleri depreme hazırlıklı hale getirmek zorunda olduklarını kaydederek, “Talas’ta kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki depreme hazırlıklı olmak dirençli binalar yapmaktan geçiyor. Dirençli binalar da kentsel dönüşümle mümkün oluyor. Devletimiz ve belediyelerimiz bu konuda olağanüstü çabalar gerçekleştiriyor. Şimdi de Talas’ın en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Harman Mahallesinde 62 Evler Sitesindeki 11 bloğun yıkımına başladık. Kısa sürede yıkarak yerine dirençli ve güvenli binalar yapacağız” dedi.

Kentsel dönüşüm alanında yaptıkları çalışmaları da özetleyen Başkan Yalçın, “İlçemizde 48 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor ve şu ana kadar 2 bin 355 konutun yıkımını gerçekleştirdik. Bu kapsamda daha önce yıkımı yapılarak yeniden inşa edilen 96 binada 3 bin 659 konut ve 375 iş yerini de hak sahiplerine teslim ettik” diye konuştu.