Talas Meclisi'nde gündem depremzedelere destek

Talas Belediye Meclisi gündeminde bulunan 12 maddeyi görüşerek karara bağladı. Tamamı oybirliği ile kabul edilen maddeler arasında deprem bölgesine yapılacak yardımlar ile Talas'a yerleşen depremzedelere sağlanacak imkan ve kolaylıklar öne çıktı.

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  • 07.03.2023 12:50
  • Güncelleme: 08.03.2023 07:44
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Talas Meclisi'nde gündem depremzedelere destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Meclisi gündeminde bulunan 12 maddeyi görüşerek karara bağladı. Tamamı oybirliği ile kabul edilen maddeler arasında deprem bölgesine yapılacak yardımlar ile Talas’a yerleşen depremzedelere sağlanacak imkan ve kolaylıklar öne çıktı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli nazım imar ve bayındırlık konularının yanı sıra Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ protokolü imzalanması da kabul edildi. Depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden birisi olan Onikişubat’a yapılacak yardımların daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla iki belediye arasında kardeş şehir protokolü imzalamak üzere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a yetki verildi.

Mezar ve nikah ücretsiz

Meclis toplantısında bunların yanı sıra Talas’ta ikamet eden depremzedelere kolaylık sağlayan kararlara da imza atıldı. Buna göre Talas’ta konaklayan depremzedelerden vefat edenlere, talep edilmesi halinde Talas Mezarlığı’ndan ücretsiz mezar yeri verilmesi kabul edildi. Ayrıca Talas’ta konaklayıp da evlenmek için başvuru yapanlardan da nikah ve nikah cüzdanı ücreti alınmaması karara bağlandı.

Krefeld ve Kalesija’dan nakdi yardım

Talas Belediye Meclisinde yer alan iki gündem maddesinde ise yurt dışından deprem bölgesine yapılacak yardımlara dair konular ele alındı. Buna göre Almanya’nın Krefeld şehrinde yaşayan gurbetçilerin temin ettiği 5 bin avro ile 300 bin liranın depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak şartıyla Talas Belediyesi’ne bağışlanması talebi kabul edildi.

Gündemde ayrıca Talas Belediyesi’nin kardeş şehir ilişkisi içerisinde olduğu Bosna Hersek’in Kalesija Belediyesi’nden gönderilen 10 bin 225 avroluk yardımının kabul edilmesi ve depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması da karara bağlandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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