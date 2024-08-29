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Talas Sosyal Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 200 metrekarelik bir inşaat alanına sahip Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi çalışmalarında sona geldi. Merkez, kentin en yoğun nüfuslu mahallelerinden Mevlana Mahallesi'nde ihtiyaçlara cevap verecek.

Talas Sosyal Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 200 metrekarelik bir inşaat alanına sahip Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi çalışmalarında sona geldi. Merkez, kentin en yoğun nüfuslu mahallelerinden Mevlana Mahallesi’nde ihtiyaçlara cevap verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insanı merkeze alan projeleri arasında yer alan ve kentin 3 farklı noktasında inşa çalışmaları süren sosyal yaşam merkezi projesinden biri olan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi’nde titiz ve gayretli çalışmalarda son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde 3 bin 200 metrekarelik bir inşaat alanında hayata geçirilen Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi’nde de hummalı çalışmalar tamamlanma noktasına ulaştı. Kentin yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Mevlana Mahallesi’nde önemli bir ihtiyacı karşılaması hedeflenen Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek sınıflar, seminer salonu, kütüphane ve kafeterya ile vatandaşlara hizmet verecek. Tesis içerisinde ayrıca farklı büyüklüklere sahip dükkânlar da bulunuyor.

Sosyal Yaşam Merkezleri ile birlikte eğitim alanları, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphaneleriyle her türlü ihtiyaca cevap verecek çok amaçlı tesislerin, bölge sakinlerine etkin ve kaliteli hizmet sunması hedefleniyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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