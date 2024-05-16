Talas'ta 19 Mayıs'a özel sergi

Talas Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Portreleri Sergisi açacak.

Talas'ta 19 Mayıs'a özel sergi
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Portreleri Sergisi açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından hazırlanan nadide eserler, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde sergilenecek. 19-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak olan serginin açılışı ise 19 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

İHA
Kayseri Gündem

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