Talas'ta 19 Mayıs'a özel sergi
Talas Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Portreleri Sergisi açacak.
Talas Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Portreleri Sergisi açacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından hazırlanan nadide eserler, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde sergilenecek. 19-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak olan serginin açılışı ise 19 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek.