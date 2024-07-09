Talas'ta Amir Ateş'e saygı gecesi

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, ünlü bestekar Amir Ateş'e saygı gecesi düzenleyecek.

Talas'ta Amir Ateş'e saygı gecesi
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, ünlü bestekar Amir Ateş’e saygı gecesi düzenleyecek.

12 Temmuz Cuma akşamı Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programın ilk bölümünde Talas Musiki Cemiyeti üyeleri, şef Ahmet Yüksel yönetiminde solo ve koro olarak rast makamından şarkılar seslendirecek.

İkinci bölümde ise ünlü bestekar Amir Ateş sahne alacak ve koroyla birlikte sevilen bestelerini söyleyecek. Saat 20.30’ta başlayacak olan konser, Talas Belediyesi’nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.

Öte yandan konser için Talas’a gelecek olan ünlü bestekar Amir Ateş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın öncülüğünde düzenlenen Karadut Beste Yarışması’nın da jüri başkanlığını yapmıştı. 5 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen ödül törenine de katın Ateş, hem sevilen eserlerini seslendirmiş hem de dereceye girenlere ödüllerini vermişti.

Talas'ta Amir Ateş'e saygı gecesi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek
Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek
Şehit Cennet'in babası Yahya Yiğit: 'O gün 251 şehit verdik ama vatanımızdan bir çakıl taşı bile vermedik'
Şehit Cennet'in babası Yahya Yiğit: 'O gün 251 şehit verdik ama vatanımızdan bir çakıl taşı bile vermedik'
Kayserililer bu kampa akın ediyor
Kayserililer bu kampa akın ediyor
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 15 Temmuz Darbe Girişimini anlatacak
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 15 Temmuz Darbe Girişimini anlatacak
Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine büyük destek
Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine büyük destek
Gülsoy: 'Kayseri iş dünyası olarak devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız'
Gülsoy: 'Kayseri iş dünyası olarak devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız'