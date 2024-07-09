Talas'ta Amir Ateş'e saygı gecesi

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, ünlü bestekar Amir Ateş’e saygı gecesi düzenleyecek.

12 Temmuz Cuma akşamı Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programın ilk bölümünde Talas Musiki Cemiyeti üyeleri, şef Ahmet Yüksel yönetiminde solo ve koro olarak rast makamından şarkılar seslendirecek.

İkinci bölümde ise ünlü bestekar Amir Ateş sahne alacak ve koroyla birlikte sevilen bestelerini söyleyecek. Saat 20.30’ta başlayacak olan konser, Talas Belediyesi’nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.

Öte yandan konser için Talas’a gelecek olan ünlü bestekar Amir Ateş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın öncülüğünde düzenlenen Karadut Beste Yarışması’nın da jüri başkanlığını yapmıştı. 5 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen ödül törenine de katın Ateş, hem sevilen eserlerini seslendirmiş hem de dereceye girenlere ödüllerini vermişti.