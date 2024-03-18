Talas'ta bu hafta 3 önemli açılış ve temel atma

Talas Belediyesi tarafından bu hafta 3 önemli açılış ve temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Programlardan ilki depreme karşı daha güçlü yapılar için hayata geçirilen önemli projelerden Mevlana Mahallesi Menekşe Sitesi Kentsel Dönüşüm Konutları temel atma töreni olacak. 19 Mart Salı günü saat 14.00’teki program Halef Hoca Caddesi Halef Hoca Mezarlığı karşısında gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi’nin bir diğer önemli programı ise Su Medeniyetleri Galerisi’nin açılışı olacak. Bu program da yine 19 Mart Salı günü Menekşe Sitesi kentsel dönüşüm temel atma töreninin ardından saat 15.00’te tarihi Gölbaşı Meydanında gerçekleştirilecek.

Mermerciler Sanayi Sitesi’nin temeli atılıyor

Bu haftanın sonuncu programı da şehirdeki mermerci esnafına önemli bir hizmet verecek Mermerciler Sanayi Sitesi temel atma töreni olacak. Mermerci esnafını bir araya getirecek ve modern bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak Mermerciler Sanayi Sitesi temel atma töreni 20 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te Kayseri-Malatya yolu 20. kilometredeki Başakpınar Mahallesi Aygüneş Dinlenme Tesisi’nin yanındaki alanda düzenlenecek.