Talas'ta Bu Pazar Ayın İkinci 'Maharetli Eller'İ

Talas'ta ocak ayının ikinci 'Maharetli Eller' ile düzenlenecek. Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', 19 Ocak Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas'ta Bu Pazar Ayın İkinci 'Maharetli Eller'İ

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşacak.

Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu hafta da vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor. 

Haber Merkezi

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