Talas'ta eğitime ulaşım desteği

Talas Belediyesi ekipleri hayırsever Av. Mehmet Altun tarafından Talas Millet Bahçesine yaptırılan eğitim kampüsündeki ilkokulun bağlantı yollarını asfaltladı.

Talas'ta eğitime ulaşım desteği
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi ekipleri; hayırsever Av. Mehmet Altun tarafından Talas Millet Bahçesine yaptırılan eğitim kampüsündeki ilkokulun bağlantı yollarını asfaltladı.

Yeni hafta eğitime açılacak olan Av. Mehmet Altun İlkokulu’nun bahçesinde ve çevresindeki Ulus Sokak’ta altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra üst yapıya geçti. Ardından silindirler yardımıyla sıkıştırılan altyapının üzerine sıcak asfalt serimine geçildi. Kısa sürede asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı bölgede ulaşım rahat ve konforlu hale getirildi. Böylelikle eğitim ve öğretime ‘merhaba’ diyecek ilkokula başlayacak olan çocuklar için imkanlar seferber edildi.

“Yavrularımız için seferberiz”

Çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Belediyemiz tarafından yapımı hızla süren Talas Millet Bahçemizin içinde yaptırılan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binaları için hayırsever büyüğümüz Av. Mehmet Altun amcamıza teşekkür ediyorum. Yeni haftada eğitim öğretime başlayacak hayırseverimizin adını taşıyan okullardan ilkokulda biz de belediye olarak yavrularımızın daha konforlu ve rahat bir ulaşım imkanına kavuşmaları için elimizden gelen hizmeti yapıyoruz. Okul bölgesine sıcak asfalt sererek geleceğimizin teminatı olan göz aydınlığı çocuklarımızın iyi bir eğitim almasına katkı sağladık.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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