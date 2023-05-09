Talas'ta kararlar oy birliğiyle

Talas Belediye Meclisi, mayıs ayı gündeminde bulunan 17 maddeyi karara bağladı. Gündemde yer alan maddelerin tamamı oy birliğiyle kabul edildi.

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  • 09.05.2023 11:59
  • Güncelleme: 09.05.2023 13:48
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Talas'ta kararlar oy birliğiyle
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Meclisi, mayıs ayı gündeminde bulunan 17 maddeyi karara bağladı. Gündemde yer alan maddelerin tamamı oy birliğiyle kabul edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli komisyon raporlarıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait çeşitli konuları içeren gündem maddeleri de karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine hafta sonu gerçekleştirilecek 14 Mayıs seçimlerinin vatan ve millet için hayırlı olmasını dileyerek başladı. Başkan Yalçın, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Cenabı Allah’tan seçimlerin memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi. Daha sonra gündemde yer alan konulardan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanının hizmetlerinin artırılması ve uygulanacak kuralların belirlenmesini içeren yönetmelik, meclis üyesi Adnan Özer’in Pınarbaşı ilçesi Ayvacık Mahallesindeki 230 bin metrekarelik tarlasının belediye tarafından ekilerek depremzedeler yararına değerlendirilmesi gibi konular da oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste ayrıca belediyenin ağır vasıtalarında kullanılan tuzlama, kar bıçağı, damper vb. kullanım ömrü tamamlanan ataşmanların açık artırma usulüyle ihaleye çıkarılarak satılması ile Reşadiye’de mülkiyeti belediyeye ait arsa üzerine hayırsever Mustafa Öztürk tarafından yapılması planlanan yatılı Kur’an kursu inşaatı için protokol imza yetkisi de karara bağlandı.

Toplantının sonunda meclis üyelerine, Talas Belediyesi yayınları arasında çıkan Prof. Dr. Ziya Avşar’ın kaleme aldığı Yunus Emre Divanı Risaletü’n-Nushiyye Orijinal Metin kitabı hediye edildi.

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İHA

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