Talas'ta Kur'an ziyafeti

Talas Belediyesi, Üç Ayların gelişi münasebetiyle Kur'an-ı Kerim ziyafeti hazırladı.

PAYLAŞ
  • 10.01.2024 09:36
  • Güncelleme: 10.01.2024 13:31
Talas'ta Kur'an ziyafeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, Üç Ayların gelişi münasebetiyle Kur’an-ı Kerim ziyafeti hazırladı.

Üç ayların başlamasıyla birlikte hissedilen manevi atmosfere katkı sağlamak amacıyla hazırlanan programda, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin önde gelen hafızları Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunacak. 2022 Ezan Okuma Dünya Birincisi Muhsin Kara, 2022 Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Adem Bilgetay, Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin, Konya Meram Sarraflar Camii İmam Hatibi Mehmet Erarabacı ve Talas Çardakbaşı Camii İmam Hatibi Fatih Demirkoparan’ın sesleriyle büyüleyeceği programda Ender Doğan da ilahileriyle davetlilere hoş bir gece yaşatacak. Talas Girişi SGK yanındaki Erciyes Kültür Merkezi’nde 12 Ocak 2024 Cuma günü düzenlenecek olan program saat 19.30’da başlayacak ve her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek.

“GELENEKSEL ÜÇ AYLARI KARŞILAMA PROGRAMI”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede “Her yıl üç ayların gelişini güzel bir programla idrak edelim ve bunu geleneksel hale getirelim istemiştik. Geçen yıl aynı yerde yaptığımız üç ayları karşılama programına bu yıl da devam ediyoruz. Ülkemizin seçkin hafız ve karilerinin Kur’an’a doyuracağı bu anlamlı geceye tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkanlardan Develi'nin mahallelerine doğalgaz müjdesi

Başkanlardan Develi'nin mahallelerine doğalgaz müjdesi

Başkan Varol: 'Üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Başkan Varol: 'Üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Akar ve Büyükkılıç'tan gazetecilere '10 Ocak' ziyareti

Akar ve Büyükkılıç'tan gazetecilere '10 Ocak' ziyareti

Beyaza bürünen Erciyes'te kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen Erciyes'te kartpostallık görüntüler

3 çocuk annesi kadın iş tecrübesini girişime çevirdi

3 çocuk annesi kadın iş tecrübesini girişime çevirdi

KOM'dan aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

KOM'dan aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

6
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kardeşini silahla yaralayan şahıs: 'Konu namus meselesiydi'

Kardeşini silahla yaralayan şahıs: “Konu namus meselesiydi”

Fatih Karagümrük - Kayserispor: 4-1

Fatih Karagümrük - Kayserispor: 4-1

DAHA FAZLA
2 kişinin yakalandığı operasyonda 272 gram uyuşturucu ele geçirildi

2 kişinin yakalandığı operasyonda 272 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri polisinden 1.5 milyonluk operasyon: 17 tutuklama

Kayseri polisinden 1.5 milyonluk operasyon: 17 tutuklama

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu istifa etti

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu istifa etti

ERÜ'de dostluk rüzgarı esti

ERÜ'de dostluk rüzgarı esti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ülkemizdeki MOSSAD operasyonu karşısında şaşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ülkemizdeki MOSSAD operasyonu karşısında şaşkın