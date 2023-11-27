Talas'ta Mevlana'yı Mustafa Demirci anlatacak

Talas Belediyesi'nin 'Festival Talas' adıyla başlattığı Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştireceği Hz. Mevlana'yı anma programına sayılı saatler kaldı.

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  • 27.11.2023 11:25
  • Güncelleme: 27.11.2023 11:49
Talas'ta Mevlana'yı Mustafa Demirci anlatacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin ‘Festival Talas’ adıyla başlattığı Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştireceği Hz. Mevlana’yı anma programına sayılı saatler kaldı.

Tasavvuf Musikisi sanatçısı Mustafa Demirci’nin yanı sıra Asım Akkuş ve ekibinin sahne alacağı etkinlikte mesnevi sohbetleri, tasavvuf musikisi konseri ve Mevlevi mukabelesi gerçekleştirilecek. 30 Kasım Perşembe saat 19.30’da Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan etkinliğe katılımın yoğun olması bekleniyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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